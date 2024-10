Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore centrali della giornata. La temperatura massima raggiungerà circa 19,9°C nel pomeriggio, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 13,1°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando tra il 56% e l’88%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, favorendo un calo delle temperature fino a 14,5°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 19,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 18,7°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, specialmente nelle ore serali.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto e temperature che continueranno a scendere, arrivando a 13,1°C entro la mezzanotte. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’87%, e il vento si farà più leggero, con intensità che non supererà i 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori simili. Martedì e mercoledì si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, con possibilità di qualche schiarita. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e le temperature non subiranno variazioni significative. Sarà quindi opportuno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e umido, tipico di questo periodo dell’anno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 2.7 O max 2.8 Ponente 77 % 1025 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 2.6 ONO max 3.4 Maestrale 83 % 1025 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 5.9 NNO max 12.3 Maestrale 82 % 1026 hPa 10 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 9.4 N max 9.2 Tramontana 64 % 1025 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 9.5 N max 8.9 Tramontana 56 % 1024 hPa 16 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 7.7 N max 11.4 Tramontana 70 % 1024 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 4 NO max 6.3 Maestrale 85 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 3.2 O max 3.6 Ponente 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:54

