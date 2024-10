Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un successivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nel pomeriggio, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 95%, e il vento si muoverà a una velocità di circa 3,5 km/h da Sud Ovest. L’umidità sarà elevata, attorno all’86%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 21,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà, portandosi attorno all’83%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,1 km/h e 5,5 km/h, favorendo un clima relativamente tranquillo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della nuvolosità, con la possibilità di piogge leggere a partire dalle 16:00. La temperatura scenderà a circa 18°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 98%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.41 mm attesa. L’umidità aumenterà, portandosi al 74%, e il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potrebbero raggiungere i 8,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà gradualmente, con poche nuvole che lasceranno spazio a momenti di sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C, con un’umidità che rimarrà attorno all’84%. Le condizioni di vento saranno tranquille, favorendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi indicano un Venerdì con un inizio nuvoloso e piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con la possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 16 % 3.5 SO max 3.3 Libeccio 86 % 1025 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 2.1 ONO max 2.1 Maestrale 87 % 1024 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 1.8 SO max 1.8 Libeccio 88 % 1024 hPa 9 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.1 NE max 1.8 Grecale 67 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 6.7 NE max 5.6 Grecale 55 % 1022 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° prob. 24 % 7.7 NE max 8.2 Grecale 61 % 1022 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 41 % 2.6 NNE max 3 Grecale 81 % 1023 hPa 21 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° prob. 11 % 2.7 SSO max 2.9 Libeccio 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:58

