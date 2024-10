Previsioni Meteo Melito di Napoli: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano un giovedì caratterizzato da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di sereno e fasi di copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno temperature stabili attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma la copertura nuvolosa sarà presente. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con schiarite e momenti di sole.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,8 km/h, con una direzione sud. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà, passando a un cielo sereno intorno all’1:00, mantenendo temperature simili. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 7:00 e 8:00, accompagnata da temperature che varieranno tra 20,9°C e 21,6°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con il passaggio a nubi sparse intorno alle 10:00 e temperature che toccheranno i 23,2°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,9°C e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in sera, si prevede un ritorno delle nubi, con un aumento della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. Le prime piogge leggere si manifesteranno verso le 20:00, con accumuli di circa 0,16 mm. La situazione meteo continuerà a deteriorarsi, con pioggia leggera prevista fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano un giovedì variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso, seguito da schiarite nel pomeriggio e un ritorno della pioggia in serata. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo un cambio di stagione che porterà a un clima più fresco e instabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° prob. 12 % 11.8 S max 19.6 Ostro 82 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.2° prob. 12 % 12.5 SSE max 20.1 Scirocco 82 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 12 % 13.3 SSE max 22.5 Scirocco 81 % 1009 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 7 % 16.8 SSE max 20.5 Scirocco 69 % 1009 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 15.7 S max 22.6 Ostro 60 % 1008 hPa 15 poche nuvole +23.2° perc. +23.3° prob. 3 % 17.7 S max 24 Ostro 67 % 1007 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +22.1° prob. 9 % 17.3 S max 27 Ostro 76 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.34 mm 14.1 SSO max 24.7 Libeccio 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:25

