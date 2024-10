Previsioni Meteo Melito di Napoli: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Melito di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con una copertura che aumenterà nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,2°C e i 22,7°C. La presenza di nuvole sarà costante, con picchi di copertura che raggiungeranno il 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-ovest, con intensità che varierà da 3,3 km/h a 12,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,6°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si stabilizzerà su un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 22,7°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 53% e il 64%. I venti, inizialmente leggeri, potrebbero intensificarsi leggermente, ma senza raggiungere livelli di allerta.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo un’intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melito di Napoli indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni meteorologiche che potrebbero influenzare le condizioni locali.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.9° perc. +18.6° Assenti 4.4 NNE max 4.9 Grecale 66 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.8 ENE max 5.6 Grecale 71 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 4.4 NE max 6 Grecale 68 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.3° Assenti 0.3 ENE max 3 Grecale 57 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 5.8 ONO max 6 Maestrale 53 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.7° Assenti 11.1 O max 12.1 Ponente 62 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 5.7 NO max 6.3 Maestrale 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.7 N max 3.7 Tramontana 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:59

