Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Melito di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre nella mattina il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Infine, nella sera, le nubi sparse torneranno a far capolino, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte di Lunedì, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 18,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnaleranno un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a 22,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,6 km/h e i 6,7 km/h, sempre da direzione Nord Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 51% alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1022 hPa.

Con l’arrivo della sera, il meteo presenterà nubi sparse, con temperature che scenderanno a 19,2°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 4,7 km/h, con un’umidità che si aggirerà attorno al 62%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente piacevole la situazione meteorologica, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.3 N max 5.7 Tramontana 72 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 5.7 N max 6.3 Tramontana 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.1° perc. +17.6° Assenti 6.7 NE max 8.5 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 2.2 NE max 5.6 Grecale 52 % 1024 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 3 OSO max 5.4 Libeccio 49 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 10.2 O max 11.5 Ponente 56 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 3.7 NO max 4.5 Maestrale 58 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 4.4 NNO max 4.8 Maestrale 61 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

