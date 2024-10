Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Melito di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e piacevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà un progressivo miglioramento, con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano una leggera brezza proveniente da ovest, con velocità del vento che varierà tra i 4 e i 9 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà, favorendo l’affermarsi di un cielo sereno.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, con una leggera umidità che si aggirerà intorno al 68%. Le nubi sparse non porteranno precipitazioni, garantendo una serata tranquilla. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 23%, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria.

Proseguendo nel corso della giornata, le temperature continueranno a salire, toccando il picco di 24,8°C intorno alle 13:00. Le condizioni rimarranno favorevoli, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Anche nel tardo pomeriggio, le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 21°C e i 24°C. La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano una giornata di bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un leggero abbassamento delle temperature. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 4.1 NNO max 4.5 Maestrale 68 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 3.2 N max 3.2 Tramontana 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 4 NNE max 4.4 Grecale 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22.3° perc. +21.9° Assenti 1.5 ENE max 3.5 Grecale 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.6° perc. +24.3° Assenti 6.3 OSO max 4.3 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 poche nuvole +24.1° perc. +23.9° Assenti 9.8 OSO max 6.3 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 poche nuvole +21.5° perc. +21.4° Assenti 4.7 O max 5.3 Ponente 63 % 1019 hPa 21 poche nuvole +20.9° perc. +20.7° Assenti 1.1 NO max 2.8 Maestrale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:18

