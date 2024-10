Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Mercato San Severino si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata e si manterrà elevata nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 23,8°C. La presenza di nuvole sarà accompagnata da una leggera brezza, con venti prevalentemente deboli provenienti da nord-est.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperte a partire dalle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,3°C entro le ore 11:00. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 44% e il 47%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. L’umidità raggiungerà il 58%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 4 km/h.

La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con il cielo che tornerà a presentare nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 67%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercato San Severino indicano una giornata di 29 Ottobre caratterizzata da temperature miti e una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile leggera diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.8° perc. +17.5° Assenti 4.6 NE max 4.2 Grecale 72 % 1024 hPa 4 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° Assenti 5 NE max 4.7 Grecale 74 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 4.4 NNE max 5.8 Grecale 63 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 2.4 OSO max 4 Libeccio 47 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.3° Assenti 4.1 OSO max 6.5 Libeccio 43 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° Assenti 3 S max 4.3 Ostro 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 1.9 NE max 2.4 Grecale 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 2.1 NE max 2.1 Grecale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:57

