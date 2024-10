Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 22,7°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa varierà dal 59% al 81%, mentre i venti soffieranno debolmente da Nord Est, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. I venti continueranno a essere leggeri, provenienti principalmente da Sud-Ovest, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 8,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 47%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 21,1°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra 5,7 km/h e 9,3 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 16,9°C. L’umidità si attesterà intorno al 78%, e i venti rimarranno leggeri, provenienti da Est e Sud-Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei pomeriggi, senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento leggermente più caldo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 82 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 5 NE max 4.6 Grecale 81 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 4 NE max 4.1 Grecale 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 4.1 SO max 3.1 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 8.6 SSO max 6.4 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° Assenti 7.5 S max 6.8 Ostro 58 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 1.3 SE max 3.6 Scirocco 70 % 1018 hPa 21 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.1 E max 3.3 Levante 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.