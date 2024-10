Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Mercato San Severino si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della temperatura nel corso della giornata, con un picco massimo atteso nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,6°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 1,9 km/h e i 3,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a +23,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 58%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 6,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a +21,7°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori attorno al 98%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 73% verso le ore 16:00. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi attorno ai +19,1°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà intorno all’81%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano un Sabato caratterizzato da un clima mite, ma con un cielo prevalentemente coperto e senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con possibili variazioni legate all’arrivo di nuove masse d’aria. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, che potrebbe influenzare la percezione delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.6° perc. +18.7° Assenti 2.6 NNE max 2.7 Grecale 84 % 1023 hPa 3 poche nuvole +18.2° perc. +18.3° Assenti 1.9 ENE max 2 Grecale 85 % 1023 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 1.8 ENE max 1.7 Grecale 81 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 3 SSE max 2.9 Scirocco 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 6.2 SSO max 4 Libeccio 58 % 1022 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° prob. 7 % 5.7 S max 5.7 Ostro 68 % 1021 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 12 % 3 SSE max 4.1 Scirocco 78 % 1022 hPa 21 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 1.2 E max 2.3 Levante 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:01

