Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Mesagne si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con un picco di nuvolosità al pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 23°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 40,7 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo un clima piuttosto umido.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a 21,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno superare i 20 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere caratterizzato da un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22-24°C. Le raffiche di vento diventeranno più forti, con intensità che potranno raggiungere i 40 km/h. La pressione atmosferica scenderà leggermente, mentre l’umidità aumenterà, portandosi fino al 66%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e passerà a nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo le raffiche elevate. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, ma il clima risulterà comunque gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La settimana si prospetta quindi con un mix di nuvole e schiarite, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 7.6 SSE max 8.5 Scirocco 65 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 9.2 SSE max 10.8 Scirocco 63 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +19.6° Assenti 15.3 SSE max 21.1 Scirocco 56 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 22.8 S max 26.4 Ostro 50 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 27.1 S max 32.1 Ostro 52 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 28.7 S max 40.7 Ostro 66 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.4° Assenti 29.8 SSE max 46.5 Scirocco 79 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° Assenti 34.9 SSE max 52.1 Scirocco 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.