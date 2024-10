Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Mesagne si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che farà capolino nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno sopra i 17°C durante tutta la giornata, raggiungendo un picco di circa 22,7°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità che non supereranno i 12,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque confortevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 35%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 3 km/h da est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno con temperature che inizieranno a salire, partendo da 17°C alle 06:00 fino a raggiungere i 22,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 7,9 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, portandosi al 49%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della temperatura, che toccherà il massimo di 22,7°C intorno alle 12:00. Le nuvole si faranno più presenti, con una copertura che arriverà fino al 22%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, rendendo il clima ancora piacevole.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’86%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,4°C entro le 23:00. I venti continueranno a soffiare da sud-sudovest, mantenendosi attorno ai 9,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domenica si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Lunedì e martedì potrebbero portare qualche pioggia, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata di sabato per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° Assenti 3.2 SE max 4.1 Scirocco 71 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 1.7 SE max 2.9 Scirocco 72 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 3.4 S max 4.4 Ostro 65 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 7.3 SSE max 7.5 Scirocco 52 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.7° perc. +22.3° Assenti 8.8 SSE max 10 Scirocco 48 % 1022 hPa 16 poche nuvole +19.5° perc. +19.2° Assenti 8.9 S max 13.1 Ostro 64 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 9.5 SSO max 12.2 Libeccio 73 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 8.1 SSO max 9.5 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 16:49

