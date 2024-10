Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso. Nel pomeriggio, le condizioni di copertura nuvolosa aumenteranno, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Mesagne avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Man mano che le ore passeranno, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo un massimo di 86% di copertura nuvolosa alle 01:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +17°C.

La mattina si aprirà con un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 79%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Nord Est, con velocità comprese tra 2,4 km/h e 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +19,2°C alle 17:00. La percentuale di umidità aumenterà, raggiungendo il 65%, e i venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 9,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante il giorno.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti che si faranno più deboli, scendendo a 1,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 66%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative. È consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 3 NNO max 3.6 Maestrale 78 % 1026 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 0.9 NNE max 2.3 Grecale 78 % 1026 hPa 7 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.4 OSO max 3 Libeccio 68 % 1027 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 1 ENE max 2.2 Grecale 50 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.5° Assenti 7.3 ENE max 4.9 Grecale 46 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 7.9 ENE max 8.9 Grecale 64 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 2 ESE max 2.9 Scirocco 65 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 1.3 SSO max 2.1 Libeccio 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 16:51

