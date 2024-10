Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 35,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno al 63%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La temperatura percepita scenderà a circa 19,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 31,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 69%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore intensificarsi delle precipitazioni, con piogge moderate che si trasformeranno in forti rovesci. La temperatura scenderà ulteriormente, arrivando a 18°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 49,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto alta, con valori che supereranno il 90%.

Nella sera, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità leggermente ridotta. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,8°C, con un’umidità che rimarrà elevata, intorno all’86%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, inizierà a diminuire leggermente, ma le condizioni di maltempo persisteranno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Domenica e lunedì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare solo nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a eventuali disagi causati dal maltempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° prob. 60 % 20.2 SSE max 35.4 Scirocco 86 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 87 % 18.9 SE max 33.2 Scirocco 86 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° prob. 54 % 26.6 SE max 37.7 Scirocco 83 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.8 mm 32.5 SE max 40 Scirocco 80 % 1016 hPa 13 forte pioggia +18.1° perc. +18.4° 7.68 mm 31.6 SE max 45.7 Scirocco 92 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.3 mm 34.2 SE max 49.7 Scirocco 89 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.15 mm 31.1 SSE max 49.8 Scirocco 87 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.36 mm 26.1 SE max 42.4 Scirocco 86 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.