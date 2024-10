Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge intermittenti e un clima fresco. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà con intensità forte, proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 56,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-26°C, mentre la velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque attorno ai 20 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100% fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e brevi schiarite. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge, con temperature che scenderanno fino a 21°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, con intensità moderata. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 70%, rendendo necessaria la cautela per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 19°C. Le nubi sparse domineranno il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento si calmerà, rendendo la serata più gradevole, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne indicano un Venerdì 4 Ottobre caratterizzato da piogge e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.5° perc. +24.2° 0.19 mm 37.8 S max 56.2 Ostro 87 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +23.1° perc. +23.6° 0.39 mm 28.8 SSO max 45.3 Libeccio 82 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +24.9° perc. +25.2° 0.11 mm 21 SSO max 30.9 Libeccio 66 % 1007 hPa 10 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 57 % 18.3 OSO max 24.7 Libeccio 54 % 1008 hPa 13 nubi sparse +24.3° perc. +24.2° prob. 47 % 16.5 NNE max 16.2 Grecale 55 % 1007 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21° prob. 47 % 17.5 NE max 22 Grecale 63 % 1009 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 7.8 NE max 11.2 Grecale 67 % 1010 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 10.7 NNO max 14.8 Maestrale 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:21

