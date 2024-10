Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 19,4°C e i 23,1°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Durante la notte, Messina si presenterà con un cielo sereno, con una temperatura di circa 19,4°C e un’umidità elevata all’85%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 7,8 km/h. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alle prime ore del mattino, quando si inizieranno a formare nubi sparse.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore 07:00. La temperatura salirà fino a 22,4°C intorno alle 09:00, mantenendo un livello di umidità attorno al 69%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 3,3 km/h e i 5,4 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi copriranno completamente il cielo, con una temperatura massima di 22,5°C alle 13:00. L’umidità aumenterà fino al 75%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 7%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’88%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature simili e umidità elevata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.5° Assenti 7.2 S max 9 Ostro 85 % 1027 hPa 4 poche nuvole +19.1° perc. +19.2° Assenti 7 SSE max 8 Scirocco 84 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 5.4 S max 6.9 Ostro 79 % 1027 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 2.7 OSO max 3.8 Libeccio 67 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° prob. 7 % 3.7 N max 4.1 Tramontana 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 7 % 3 SE max 4.3 Scirocco 80 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° Assenti 6.9 SSE max 9.3 Scirocco 87 % 1026 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +20° Assenti 6.4 SSE max 8.2 Scirocco 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.