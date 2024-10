Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si assisterà a schiarite nel pomeriggio. I venti saranno moderati, con una direzione prevalentemente settentrionale.

Durante la notte, Messina sarà interessata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita di 21,3°C. La velocità del vento sarà di 23,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 32,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,66 mm, con un’umidità dell’91%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 20,4°C alle 01:00 e aumentando fino a 24,1°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, con venti più leggeri che varieranno tra 0,7 km/h e 9,6 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 69%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, portando a nubi sparse e a una temperatura massima di 23,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 41% entro le 15:00, mentre i venti si stabilizzeranno attorno ai 10,3 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 70%, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 93% alle 21:00, con venti leggeri che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì potrebbero portare cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni, ma per ora si prevede una transizione verso condizioni più stabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.6 mm 15.7 NNE max 21.5 Grecale 91 % 1016 hPa 4 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° prob. 66 % 2.7 S max 5.8 Ostro 88 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22.3° Assenti 6.4 S max 11.2 Ostro 78 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +24.3° Assenti 6.5 N max 8.2 Tramontana 69 % 1014 hPa 13 poche nuvole +23.8° perc. +24° Assenti 9.5 N max 10.3 Tramontana 70 % 1013 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +22.3° Assenti 10.3 N max 12.4 Tramontana 80 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +21° Assenti 4.4 N max 6.3 Tramontana 85 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 6.9 N max 9.7 Tramontana 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:24

