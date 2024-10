Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati per il periodo autunnale. Durante la notte, il termometro si attesterà intorno ai 21,4°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento fino a raggiungere i 27,7°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si manterrà al 100% per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 8,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 21,4°C e un’umidità intorno al 70%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, ma la copertura rimarrà comunque significativa. Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 27,5°C alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 46%, mentre i venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 26,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’intensità di nuvolosità che si attesterà attorno al 100%. Anche in questo frangente, i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la giornata complessivamente piacevole nonostante la mancanza di sole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 22,0°C intorno alle 23:00. La nuvolosità si manterrà alta, con una copertura che si attesterà tra l’88% e il 93%. L’umidità aumenterà, portandosi fino all’83%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero presentare qualche raffica più intensa, ma senza particolari conseguenze.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una nuvolosità persistente. Si prevede che nei giorni successivi, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, mantenendo un clima autunnale ma mite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Messina

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 4.6 NE max 7.6 Grecale 69 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 1.9 ESE max 6.4 Scirocco 64 % 1010 hPa 7 cielo coperto +24.8° perc. +24.6° Assenti 4.6 SSE max 7.4 Scirocco 47 % 1010 hPa 10 cielo coperto +27.5° perc. +27.6° Assenti 6.8 SSE max 12.2 Scirocco 46 % 1009 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +27.5° Assenti 8.2 SSE max 15.8 Scirocco 46 % 1008 hPa 16 cielo coperto +24.8° perc. +24.9° Assenti 3.6 NO max 4.6 Maestrale 58 % 1008 hPa 19 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 5.6 NO max 9.8 Maestrale 66 % 1010 hPa 22 cielo coperto +22.3° perc. +22.7° Assenti 8.8 NNO max 16.5 Maestrale 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:22

