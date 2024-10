Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Messina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà completamente coperto. Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni, continuando a mostrare una copertura nuvolosa. La sera porterà un lieve miglioramento con nubi sparse, ma senza precipitazioni previste.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +20,2°C. La velocità del vento sarà di circa 10,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con un’umidità del 75%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo diventerà cielo coperto fino alle 11:00, con temperature che varieranno da +20,2°C a +25,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si manterrà tra 5,3 km/h e 10,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando da +25,5°C alle 13:00 a +21,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 93% e il 98%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 23,5 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà leggermente con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C, mentre la velocità del vento continuerà a mantenersi vivace, con raffiche fino a 23,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Messina mostrano una certa stabilità, con temperature che rimarranno miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 10.9 SSE max 15.8 Scirocco 75 % 1019 hPa 4 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 10.1 SSE max 14.5 Scirocco 77 % 1019 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° Assenti 9.1 S max 12 Ostro 68 % 1020 hPa 10 cielo coperto +25.6° perc. +25.8° Assenti 5.3 SSO max 7.8 Libeccio 58 % 1020 hPa 13 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° Assenti 7.5 S max 12.2 Ostro 60 % 1019 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° Assenti 14.6 S max 23.3 Ostro 73 % 1019 hPa 19 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 14.2 SSE max 23.2 Scirocco 79 % 1019 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 13.5 S max 22.3 Ostro 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:14

