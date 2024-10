Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera che accompagnerà i cittadini fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 20,6°C e i 23,3°C. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 27 km/h.

Durante la notte, Messina continuerà a essere interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23,2°C, mentre l’umidità si aggirerà attorno all’88%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud e nord-ovest.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà di molto, con pioggia leggera che persisterà fino a metà giornata. Le temperature si attesteranno tra i 20,6°C e i 21,9°C, con un’umidità che scenderà progressivamente. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 18 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nuvole cominceranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una diminuzione dell’umidità. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione termica.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno a valori intorno ai 19,3°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili. La velocità del vento si attenuerà ulteriormente, creando condizioni ideali per una serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano un miglioramento significativo a partire dal pomeriggio di Venerdì 4 Ottobre. Dopo una mattinata piovosa, il cielo si schiarirà, promettendo un weekend all’insegna del bel tempo. Le temperature tenderanno a stabilizzarsi su valori gradevoli, rendendo le giornate successive particolarmente piacevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.2° perc. +23.8° 0.45 mm 3.9 S max 6.2 Ostro 86 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +21.3° perc. +21.8° 0.31 mm 18.5 ONO max 26 Maestrale 89 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.3 mm 18 NO max 25.6 Maestrale 77 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.14 mm 15.7 NO max 20.6 Maestrale 71 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.9° prob. 20 % 18 NNO max 22.8 Maestrale 66 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 3 % 16.4 NNO max 23.9 Maestrale 66 % 1011 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 12.7 NNO max 19.8 Maestrale 69 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 8.4 NNO max 13.4 Maestrale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:31

