Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Milano si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 14°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, raggiungendo un picco di 18,9°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con una velocità che varierà tra i 4 e i 12 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo il cielo coperto e una temperatura massima di 19,2°C. La sera porterà un parziale miglioramento, con schiarite che si affacceranno nel cielo, ma le nubi sparse continueranno a dominare. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 14,4°C, che scenderà leggermente fino a 13,1°C verso le prime ore del mattino. La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 18°C entro le 11:00. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura massima raggiungerà i 19,2°C. La sera vedrà un graduale abbassamento della temperatura, che si porterà a 15,4°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una giornata di Domenica con un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Gli appassionati di attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 5.6 O max 7.2 Ponente 84 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 6.6 ONO max 10.8 Maestrale 82 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 6 ONO max 10.8 Maestrale 79 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.3° Assenti 7.5 ONO max 12.1 Maestrale 63 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° Assenti 8.1 OSO max 11.4 Libeccio 57 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 6.4 OSO max 9.9 Libeccio 59 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 4.4 NO max 4.6 Maestrale 74 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 2.6 SE max 2.6 Scirocco 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:36

