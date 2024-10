Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Milano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che dominerà gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 16°C e i 20°C, con un leggero calo previsto nel corso della sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 80%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1029 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 2-4 km/h, contribuiranno a creare un ambiente tranquillo.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità rimarrà alta, intorno al 71%, e le condizioni di vento leggero persisteranno. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature toccheranno il picco di 20°C, offrendo un piacevole clima autunnale. La bassa probabilità di pioggia, inferiore al 12%, suggerisce che non ci saranno interruzioni significative nelle attività quotidiane. L’umidità comincerà a scendere, rendendo l’aria più fresca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 17°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%, e il vento rimarrà debole. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla e senza sorprese.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi, ma per Martedì si prospetta una giornata complessivamente serena e piacevole, ideale per godere delle ultime giornate d’autunno.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 2.4 NE max 2.6 Grecale 80 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.9 SO max 3.2 Libeccio 82 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 3.3 OSO max 3.9 Libeccio 83 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.7 O max 4 Ponente 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 4.1 O max 4.6 Ponente 67 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° prob. 8 % 3.6 SO max 3.2 Libeccio 66 % 1026 hPa 18 poche nuvole +18.1° perc. +18° prob. 12 % 1.7 S max 3 Ostro 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.1 ENE max 4.1 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.