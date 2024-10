Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una certa variabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e la possibilità di qualche pioggia leggera nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo prevalentemente coperto al mattino a condizioni più variabili nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,1°C. L’umidità sarà alta, attorno al 70%, e i venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 15,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si svolgerà senza particolari eventi atmosferici.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 23,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 94%, e i venti continueranno a soffiare moderati. L’umidità si attesterà attorno al 67%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque gradevole. Non si registreranno precipitazioni, quindi sarà una mattinata tranquilla.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da nubi sparse a condizioni di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 25,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 18%, e si prevede una leggera pioggia con accumuli di circa 0,12 mm. I venti si manterranno vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 22,4 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 60%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente poco nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa 21,5°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, mantenendo una certa freschezza nell’aria. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si svolgerà in modo sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni mostrano una tendenza a un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 15.4 SSE max 17.5 Scirocco 71 % 1019 hPa 5 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 16.4 SSE max 18.4 Scirocco 73 % 1019 hPa 8 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° Assenti 12.8 S max 15.8 Ostro 67 % 1020 hPa 11 nubi sparse +25.9° perc. +26° Assenti 16.1 SE max 17.4 Scirocco 58 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +25.5° perc. +25.7° 0.12 mm 19.6 SSE max 22.4 Scirocco 60 % 1018 hPa 17 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° prob. 8 % 20.8 SSE max 25.1 Scirocco 72 % 1018 hPa 20 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° Assenti 20 SSE max 23.4 Scirocco 76 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° Assenti 17.8 SSE max 20 Scirocco 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:14

