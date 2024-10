Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della luminosità e a temperature che raggiungeranno i 21,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando intorno al 64%.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 2,1 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima piacevole e senza precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,2°C intorno alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo un clima fresco e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando il picco di 21,8°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,5 km/h, contribuendo a mantenere un clima piacevole. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo si presenterà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La velocità del vento rimarrà bassa, favorendo una serata tranquilla e senza particolari eventi atmosferici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo continueranno a essere stabili, rendendo piacevoli le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 3 ONO max 5.1 Maestrale 62 % 1019 hPa 4 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 2.2 ONO max 5.3 Maestrale 63 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 2.1 ONO max 4 Maestrale 63 % 1020 hPa 10 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 7.7 NNE max 7.1 Grecale 64 % 1020 hPa 13 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 10.5 NNE max 10.2 Grecale 67 % 1019 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 5.4 NE max 5.9 Grecale 64 % 1019 hPa 19 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 2.9 NNE max 5.7 Grecale 64 % 1019 hPa 22 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 2.9 SE max 3.4 Scirocco 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:18

