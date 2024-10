Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Milazzo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa variabile, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, specialmente nella sera. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 62% e il 72%.

Durante la notte, Milazzo avrà un cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 2% di nuvole. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 7,8 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che raggiungeranno una copertura del 70%. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 20°C intorno alle 07:00. La temperatura percepita sarà simile, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che varieranno tra 5 e 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità termica, con temperature che si manterranno attorno ai 20,9°C. La nuvolosità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 77% di copertura alle 16:00. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole, nonostante l’aumento della nuvolosità.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che si presenterà coperto al 20:00, con una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 66%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero dare una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo nei prossimi giorni indicano una continuazione di questo trend mite, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche pioggia leggera nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 6.4 SSO max 5.5 Libeccio 68 % 1023 hPa 5 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 6.6 S max 5.2 Ostro 67 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 1.9 S max 2.1 Ostro 59 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 10.2 NNE max 8.8 Grecale 67 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 7.2 NNE max 5.9 Grecale 64 % 1023 hPa 17 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 2.8 E max 3.6 Levante 65 % 1023 hPa 20 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 2.3 ESE max 4.7 Scirocco 65 % 1023 hPa 23 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 2.1 SSO max 1.8 Libeccio 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:59

