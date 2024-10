Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Milazzo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,3°C e i 24,2°C. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a rendere il clima piacevole, sebbene ci si aspetti un incremento della nuvolosità nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Sud Est, con intensità che non supererà i 8,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un comfort notturno.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 14,3 km/h, mantenendo comunque una sensazione di brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle previsioni del tempo. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% entro le ore serali. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 24°C, ma la sensazione di calore potrebbe diminuire a causa dell’aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 63%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a 6,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature rimarranno intorno ai 23,8°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 61%. I venti saranno molto leggeri, rendendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 8.4 ESE max 8.6 Scirocco 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 6.2 SE max 5.8 Scirocco 53 % 1012 hPa 7 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 3.6 S max 4.2 Ostro 48 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.9° Assenti 11.7 NE max 11.2 Grecale 55 % 1012 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +24.1° Assenti 13.9 NNE max 12.8 Grecale 61 % 1010 hPa 16 cielo coperto +24.2° perc. +24.3° Assenti 9.3 NNE max 8.2 Grecale 62 % 1010 hPa 19 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 1.2 E max 2.4 Levante 61 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 1.9 SE max 1.8 Scirocco 60 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:36

