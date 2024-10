Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 23°C. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino lascerà spazio a cieli sereni nel pomeriggio e in serata, rendendo la giornata più piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 22,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando una sensazione di calore.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 22,6°C. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno all’8%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,1 km/h, mentre l’umidità scenderà al 77%. Questo scenario continuerà fino a metà mattina, quando si prevede un miglioramento.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente fino a 21,6°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12,3 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole. L’umidità rimarrà costante attorno al 63%, favorendo un clima secco e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 21,1°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante. L’umidità si manterrà al 62%, contribuendo a una serata confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una mattinata piovosa, il clima si stabilizzerà, offrendo giornate soleggiate e temperature gradevoli. Questo trend continuerà anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto e per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.7° perc. +23.1° Assenti 5.5 OSO max 13 Libeccio 81 % 1010 hPa 4 nubi sparse +22.6° perc. +23.2° prob. 3 % 24.6 O max 31.1 Ponente 85 % 1011 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +23° prob. 8 % 14.5 NO max 17.7 Maestrale 77 % 1013 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23.1° Assenti 14.2 NO max 16.1 Maestrale 66 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 13.3 NNO max 14.9 Maestrale 62 % 1013 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.9° Assenti 13.3 NNO max 15.9 Maestrale 63 % 1014 hPa 19 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° Assenti 9.3 NNO max 12.5 Maestrale 63 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 6.4 NNO max 9.9 Maestrale 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.