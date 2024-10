Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Durante la notte di Venerdì 18 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura del 52% e una temperatura di circa 21,7°C. Il vento soffierà a 22,5 km/h da Sud-Sud Est. Nella mattina, la copertura nuvolosa aumenterà all’86% e la temperatura salirà a 23,2°C. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere con una copertura del 100% e un accumulo di 0,16 mm. Sabato, le precipitazioni diventeranno più intense, con accumuli fino a 4,54 mm in serata. Domenica, si assisterà a un miglioramento, con temperature intorno ai 20°C e cielo sereno.

Venerdì 18 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 18 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 22°C. La velocità del vento sarà di 22,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 25,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà elevata, attorno all’80%. La pressione atmosferica si manterrà a 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’86%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 23,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 23,4°C. La velocità del vento si ridurrà a 5,8 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche di 5,6 km/h. Non si prevedono piogge e l’umidità scenderà al 70%. La pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nel pomeriggio, si verificheranno condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 23°C, con una temperatura percepita di 23,3°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 8,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,16 mm. L’umidità aumenterà fino all’73% e la pressione atmosferica scenderà a 1017 hPa.

Infine, nella sera, continuerà a piovere leggermente, con una temperatura di 21,2°C e una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento aumenterà a 13 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,5 km/h. Le precipitazioni si attesteranno a 0,93 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Sabato 19 Ottobre

Nella notte di Sabato 19 Ottobre, si prevede una pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 19,8°C, con una temperatura percepita di 20,2°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h da Est, con raffiche di 8,9 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 1,45 mm. L’umidità sarà elevata, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e continueranno le precipitazioni, che si presenteranno come pioggia leggera. La temperatura si manterrà intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche di 4,7 km/h. Le precipitazioni si attesteranno a 0,43 mm. L’umidità sarà alta, attorno all’77%, e la pressione atmosferica scenderà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia leggera continueranno, con una temperatura di 19,5°C e una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento aumenterà a 8,5 km/h da Sud, con raffiche di 11,9 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, accumulando 0,62 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Nella sera, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge e una temperatura di 18,2°C. La temperatura percepita sarà di 18,4°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche di 13,4 km/h. Le precipitazioni raggiungeranno un accumulo di 4,54 mm. L’umidità sarà elevata, attorno all’88%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1013 hPa.

Domenica 20 Ottobre

Durante la notte di Domenica 20 Ottobre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 77%. La temperatura scenderà a 18°C, con una temperatura percepita di 17,9°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche di 2,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, accumulando 0,12 mm. L’umidità sarà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 19,4°C, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento aumenterà a 8,6 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche di 11,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità scenderà al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e la temperatura si attesterà a 20,6°C, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche di 6,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 20,1°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h da Sud, con raffiche di 1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà attorno al 70%. La pressione atmosferica si attesterà a 1018 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Milazzo si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con piogge significative nella giornata di Sabato e un miglioramento atteso per Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni, specialmente per Sabato, quando le precipitazioni saranno più intense.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.