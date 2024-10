Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con l’arrivo della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e, successivamente, di un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere i 21,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto al 00:00, con una temperatura di 19,7°C e un’umidità del 71%. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba. Alle 06:00, la temperatura scenderà leggermente a 19,4°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 99%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 08:00, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse e una temperatura che salirà a 20,3°C. La ventilazione si intensificherà, raggiungendo i 10,4 km/h alle 10:00. A mezzogiorno, il cielo sarà quasi sereno, con una temperatura di 20,5°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che toccheranno i 21,3°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre il vento soffierà da Nord Est con intensità moderata. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alla sera, quando la temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo i 19,2°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteo favorevoli potrebbero continuare anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Milazzo

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 0.9 SSE max 2.8 Scirocco 70 % 1021 hPa 5 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 3.1 SSO max 2.3 Libeccio 73 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.2 ENE max 3.7 Grecale 70 % 1023 hPa 11 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 11.7 NNE max 10 Grecale 72 % 1022 hPa 14 cielo sereno +21.1° perc. +21.1° Assenti 14 NE max 13.1 Grecale 68 % 1022 hPa 17 cielo sereno +21.1° perc. +21.1° Assenti 7.4 ESE max 7.5 Scirocco 69 % 1022 hPa 20 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 12.1 SSE max 11.5 Scirocco 75 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 9.8 S max 9.3 Ostro 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:57

