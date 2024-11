Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai 19,3°C. Durante la mattina, il bel tempo continuerà, con temperature che saliranno fino a 20,5°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, raggiungendo un massimo di 20,7°C. La sera porterà nubi sparse, con temperature attorno ai 19,5°C. Sabato, la notte inizierà con nubi sparse e temperature di 19°C. La mattina si schiarirà, raggiungendo 20,2°C. Domenica, il cielo sarà sereno con temperature massime di 19,9°C. Il fine settimana si preannuncia quindi all’insegna del bel tempo.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h proveniente da Sud, mentre l’umidità si attesterà attorno al 74%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa.

Durante la mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli ancora sereni e temperature che saliranno fino a 20,5°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2 e 9 km/h, e l’umidità rimarrà attorno al 62-70%. La pressione atmosferica si manterrà costante, favorendo una giornata di sole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 20,7°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5-9 km/h, e l’umidità si attesterà tra il 67% e il 68%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e una copertura nuvolosa che arriverà fino al 76%. Le temperature scenderanno a circa 19,5°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 73%. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si aprirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 18,9°C. La velocità del vento sarà di circa 6,9 km/h, proveniente da Sud Ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 74%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 20,2°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 8 e 10 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 68-74%, rendendo il clima gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 20,7°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9-10 km/h, e l’umidità si manterrà tra il 63% e il 67%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per godere del sole.

Nella sera, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature scenderanno a circa 19,4°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 7-8 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 68%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C, con una temperatura percepita di 18,2°C. La velocità del vento sarà di circa 8,2 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 73%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 19,3°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 5 e 9 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 70-75%, rendendo il clima gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,9°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5-7 km/h, e l’umidità si manterrà tra il 67% e il 68%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per godere del sole.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature scenderanno a circa 19,1°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 5 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 72%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Milazzo si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sarà un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando delle condizioni meteo favorevoli. Non dimenticate di godervi queste giornate di sole!

