Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino darà spazio a schiarite nel pomeriggio, mentre la sera si presenterà con nubi sparse. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 36,5 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 69%, con una leggera brezza proveniente da sud. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 4%.

Durante la mattina, le condizioni meteo cambieranno rapidamente. Si prevede un inizio con pioggia leggera che continuerà fino alle 09:00, con temperature che saliranno fino a 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 97%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12 km/h, con raffiche più forti che potrebbero arrivare a 36,5 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, con accumuli di circa 0,21 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà un netto miglioramento. Il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno i 23,5°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 12%, e il vento si farà più sostenuto, con velocità che raggiungeranno i 22 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente, attestandosi attorno al 37%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno a circa 15,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 55%, ma le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 14%. Il vento continuerà a soffiare con una velocità moderata, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto dopo il passaggio della pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, favorendo un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° prob. 4 % 8.4 S max 10.7 Ostro 81 % 1003 hPa 3 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° prob. 1 % 8.6 SSE max 11.2 Scirocco 83 % 1001 hPa 6 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.1 mm 14.5 SSE max 36.5 Scirocco 78 % 999 hPa 9 pioggia leggera +18.7° perc. +18.7° 0.2 mm 12.5 SSE max 32.3 Scirocco 79 % 999 hPa 12 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 60 % 14.9 SSO max 35.7 Libeccio 65 % 999 hPa 15 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° prob. 31 % 16.3 O max 25.2 Ponente 64 % 999 hPa 18 cielo sereno +16° perc. +16.1° prob. 24 % 11.3 ONO max 23.6 Maestrale 93 % 1002 hPa 21 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 7 % 12.7 OSO max 24.6 Libeccio 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:34

