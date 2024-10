Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia sarà la protagonista, con intensità variabile nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 15-16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera umida e pesante. I venti, prevalentemente da nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili. Si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 96%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,9 km/h.

Nella mattina, il maltempo continuerà a imperversare. Le forti piogge si faranno sentire, con accumuli significativi di precipitazioni. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 24 km/h. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa totale, rendendo il cielo grigio e opprimente.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti, anzi, le forti piogge continueranno a cadere su Mirandola. Le temperature si manterranno stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di disagio. I venti, sempre da nord-ovest, si presenteranno con intensità crescente, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti significativi. Le forti piogge continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero risultare notevoli. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 15-16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Anche in questo frangente, i venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 42 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista, con ulteriori piogge attese anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non offriranno tregua. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare precauzioni per evitare disagi causati dalle precipitazioni abbondanti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.38 mm 0.7 NE max 3 Grecale 96 % 1016 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 30 % 6.3 NNO max 14.6 Maestrale 95 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.44 mm 5.8 N max 10.7 Tramontana 94 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.91 mm 8.2 N max 15.7 Tramontana 93 % 1016 hPa 12 forte pioggia +15.6° perc. +15.7° 9.85 mm 12.7 NO max 26 Maestrale 98 % 1015 hPa 15 forte pioggia +15.5° perc. +15.6° 4.06 mm 13.2 NNO max 26.9 Maestrale 98 % 1015 hPa 18 forte pioggia +16.3° perc. +16.6° 4.63 mm 13.3 NE max 32.8 Grecale 97 % 1017 hPa 21 pioggia moderata +16.3° perc. +16.5° 2.64 mm 18.8 ENE max 39 Grecale 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:19

