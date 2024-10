Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Mirandola si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,8°C a un massimo di 20,3°C, con un clima generalmente mite. I venti saranno leggeri, prevalentemente da ovest, con velocità che si manterranno intorno ai 5-6 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, oscillando tra l’80% e il 91%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, e i venti saranno leggeri, rendendo la temperatura percepita leggermente inferiore.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che toccherà i 19°C entro le ore centrali. Il cielo sarà inizialmente sereno, ma si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco di 20,3°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che arriverà fino al 58%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole, sebbene l’umidità possa rendere l’aria un po’ pesante.

Con l’arrivo della sera, le temperature cominceranno a calare, portandosi attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con il cielo che si presenterà coperto in alcune fasi. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo valori intorno all’84%, mentre i venti rimarranno leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature gradevoli e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature simili e una possibile variazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere qualche giorno in più per un miglioramento significativo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.7 ONO max 5.8 Maestrale 88 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.7° Assenti 6.6 O max 6.4 Ponente 90 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 6.9 O max 8.4 Ponente 89 % 1025 hPa 10 poche nuvole +18.3° perc. +18.1° Assenti 6.1 ONO max 5.5 Maestrale 71 % 1026 hPa 13 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 4 O max 3.5 Ponente 62 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 2.6 SO max 3 Libeccio 73 % 1024 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 3.4 OSO max 3.9 Libeccio 80 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 3.5 O max 3.8 Ponente 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.