Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Mirandola si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una prevalenza di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e piogge intermittenti, che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 14,2°C e i 17,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 22,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 14,6°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore, con una velocità del vento che varierà tra i 5,9 km/h e i 9,4 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 95%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1009 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con intensità che passerà da leggera a moderata, specialmente intorno alle 11:00, quando si registrerà un accumulo di 1,32 mm. Le temperature percepite si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre il vento si presenterà da est con una velocità di circa 12 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite e nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 17,4°C, ma le probabilità di pioggia rimarranno presenti, sebbene in diminuzione. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che scenderanno nuovamente intorno ai 14,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche. Giovedì si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione della nuvolosità, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° Assenti 5.9 E max 8.8 Levante 90 % 1012 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +14.2° prob. 51 % 7 ENE max 9.5 Grecale 95 % 1009 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 35 % 11.7 E max 19.3 Levante 94 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.13 mm 12.7 NE max 15.8 Grecale 88 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.28 mm 7.6 NNO max 10 Maestrale 89 % 1006 hPa 15 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 29 % 5 NNO max 5.7 Maestrale 79 % 1005 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° prob. 15 % 5.9 NNE max 6.4 Grecale 93 % 1007 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° Assenti 5.1 E max 5.4 Levante 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:49

