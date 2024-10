Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Mirandola si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 15,7°C e 15,8°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Est-Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 18,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 13%. Nonostante le condizioni di umidità, non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata. La brezza leggera accompagnerà le ore del mattino, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 9,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno delle piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa continuerà a essere predominante. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che non supereranno i 0,75 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 12 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,3°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà nel corso delle ore. La probabilità di precipitazioni si manterrà attorno al 64%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 96%. Il vento, pur mantenendo una velocità moderata, potrà presentare raffiche più forti, specialmente nelle ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Domenica si prevede un parziale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 1.41 mm 6.9 ENE max 13.2 Grecale 98 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.69 mm 5.7 NE max 8.9 Grecale 98 % 1022 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 85 % 7.3 NE max 11.8 Grecale 97 % 1022 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 20 % 8.7 ENE max 12.1 Grecale 91 % 1023 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 13 % 9.8 E max 11.3 Levante 82 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.41 mm 10.5 ENE max 16.9 Grecale 84 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.37 mm 9.8 ENE max 21.5 Grecale 92 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.33 mm 8.6 ENE max 16.2 Grecale 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:08

