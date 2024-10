Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Misilmeri si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,6°C e i 28,3°C. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con un aumento della nuvolosità nel corso della sera. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 9 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 50%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno serene, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 15%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud e Sud Est, con una velocità di circa 4,7 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido innalzamento delle temperature. Alle 08:00, si raggiungerà già la soglia dei 25°C, mentre alle 11:00 si toccheranno i 28,1°C. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 36%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a rendere la giornata piacevole.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo i 25,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 5%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno moderati, mantenendo una brezza leggera che garantirà un comfort termico.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino all’80% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, creando un’atmosfera gradevole. I venti continueranno a soffiare da Sud, con una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibilità di qualche nube in più, soprattutto durante le ore serali. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Misilmeri

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 1.8 S max 4 Ostro 47 % 1018 hPa 5 cielo sereno +19.9° perc. +19.3° Assenti 2.4 E max 3.4 Levante 50 % 1019 hPa 8 cielo sereno +25° perc. +24.5° Assenti 4 ENE max 3.9 Grecale 39 % 1019 hPa 11 cielo sereno +28.1° perc. +27.5° Assenti 8 NE max 5.7 Grecale 36 % 1019 hPa 14 cielo sereno +26.7° perc. +26.8° Assenti 8.6 NE max 7.4 Grecale 43 % 1018 hPa 17 cielo sereno +22.5° perc. +22.3° Assenti 5 ESE max 5.3 Scirocco 57 % 1019 hPa 20 nubi sparse +22.3° perc. +22° Assenti 6.6 SSE max 7.2 Scirocco 54 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 4.8 SSO max 5.9 Libeccio 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:24

