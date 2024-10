Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Misilmeri si presenterà con un clima prevalentemente stabile, caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la giornata, si registreranno condizioni di meteo favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. Le previsioni meteo indicano un’escursione termica che porterà le temperature a raggiungere un massimo di circa 23,8°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 17°C.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà gradualmente fino a 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 45%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 78%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Ovest, con velocità di circa 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si svolgerà senza disagi.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo circa 20,5°C entro le 8:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 63%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 5,5 km/h. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente gradevole, con temperature che toccheranno il picco di 23,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 65%, ma non ci saranno segnali di pioggia. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in calo fino a 17,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, garantendo una visibilità ottimale. I venti saranno leggeri, con velocità che si manterranno intorno ai 4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Si prevede che le temperature notturne scendano leggermente, mentre le massime diurne continueranno a essere gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 0.7 SE max 2.2 Scirocco 78 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.8 SSE max 3.8 Scirocco 81 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 4.1 ESE max 4.9 Scirocco 63 % 1024 hPa 11 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 5.5 NNE max 4.8 Grecale 47 % 1023 hPa 14 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 7.9 NNE max 5.8 Grecale 57 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 3.1 E max 3.5 Levante 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 3.7 SSE max 4.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.1 S max 4.6 Ostro 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:07

