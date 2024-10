Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,4°C e i 22,8°C durante le diverse fasce orarie. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’81%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che si aggirerà attorno all’81%. La brezza leggera proveniente da sud accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Durante la mattina, si prevede un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,3°C intorno alle 08:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 72%. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 6,1 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22,8°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, mentre il vento continuerà a soffiare da est-sud-est con intensità moderata.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i 17,4°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 74%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature simili a quelle di Sabato. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative. La situazione climatica rimarrà stabile, con un’alta probabilità di mantenere un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 4.7 S max 5.1 Ostro 81 % 1022 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 5.7 S max 5.6 Ostro 83 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 5.5 S max 6.8 Ostro 79 % 1023 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 4.7 SSE max 8.7 Scirocco 57 % 1022 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.4° Assenti 4.5 ESE max 9.7 Scirocco 48 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 4.1 ENE max 4.9 Grecale 66 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° Assenti 7.2 SSE max 7.8 Scirocco 61 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 10.3 S max 11.2 Ostro 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:10

