Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte. Durante la notte, si registreranno cieli coperti, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,5°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,9 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di 22°C e un’umidità che si attesterà intorno al 67%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si manterranno stabili, ma la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 05:00. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 19,7°C alle 05:00.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, ma già dalle 10:00 si inizieranno a vedere delle schiarite. Le temperature saliranno fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno al 51%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo poche nuvole nel cielo. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 10,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,5°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una notte coperta, la giornata di Venerdì si presenterà soleggiata e gradevole, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Anche nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature in linea con quelle di Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 9.3 OSO max 10.3 Libeccio 69 % 1011 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 9.1 ONO max 9.8 Maestrale 77 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 5 NNO max 6 Maestrale 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 7.9 NNE max 8.1 Grecale 53 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.9° Assenti 10.8 N max 10.1 Tramontana 53 % 1014 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 8.8 N max 8.9 Tramontana 67 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 4.9 NNE max 5.7 Grecale 74 % 1016 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 4 E max 4.8 Levante 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.