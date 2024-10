Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 22°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento termico che porterà le massime fino a 30,9°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. Anche il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 6,5 km/h e i 9,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,2°C. L’umidità sarà relativamente alta, attorno al 44%, e il vento soffierà da sud con una velocità di circa 8,1 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa che si intensificherà.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 29,5°C entro le ore 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 38%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest a una velocità di circa 6,9 km/h. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno stabili, con valori che toccheranno il 100%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 27,6°C alle ore 15:00. Il cielo sarà ancora coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno verso le ore 13:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% nel tardo pomeriggio. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 67%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 7,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori elevati. La situazione meteorologica suggerisce di prepararsi a giornate calde e umide, con possibili variazioni solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.4° perc. +21.8° Assenti 6.8 S max 8.1 Ostro 44 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22.3° perc. +21.8° Assenti 8.6 S max 9.7 Ostro 48 % 1009 hPa 7 cielo coperto +25.1° perc. +24.8° Assenti 8.6 S max 12.2 Ostro 45 % 1009 hPa 10 cielo coperto +29.5° perc. +28.9° Assenti 6.9 SSO max 14.8 Libeccio 38 % 1009 hPa 13 nubi sparse +30.3° perc. +30.2° Assenti 8.7 O max 15.8 Ponente 42 % 1008 hPa 16 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 6.5 OSO max 13.9 Libeccio 63 % 1009 hPa 19 cielo coperto +23.5° perc. +23.8° Assenti 6.5 OSO max 9 Libeccio 71 % 1010 hPa 22 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 6.3 SO max 7 Libeccio 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.