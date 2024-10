Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,4°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest e Sud Ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 23,4°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 16,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, e l’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 40% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo ancora sereno e temperature che inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 21°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 24,3 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il bel tempo.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà. Il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 17,5°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con temperature gradevoli e condizioni di bel tempo, sebbene si preveda un aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata di Sabato per attività all’aperto, mentre la sera porterà un cambiamento che potrebbe preludere a un inizio di settimana più variabile.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° prob. 36 % 8.5 SO max 8.9 Libeccio 71 % 1013 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +17° prob. 31 % 9.9 SO max 10.7 Libeccio 84 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° prob. 11 % 8.3 OSO max 11.4 Libeccio 67 % 1014 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° prob. 3 % 11.6 ONO max 18.6 Maestrale 43 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 19.7 ONO max 22 Maestrale 46 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 18.3 ONO max 23.8 Maestrale 53 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 9 OSO max 16.3 Libeccio 62 % 1015 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 7.8 SO max 10.9 Libeccio 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:38

