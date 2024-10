Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio promettente e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 22,9°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa. La sera si concluderà con cieli nuovamente coperti e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Misilmeri sperimenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature si manterranno intorno ai 18,7°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 21%. Con il passare delle ore, la temperatura subirà una lieve flessione, mantenendosi comunque sopra i 18°C fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 07:00, il termometro segnerà 20°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 22,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 14%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 0,5 km/h e 6,7 km/h, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 98%. La temperatura scenderà a 20,4°C alle 16:00, e le precipitazioni, seppur leggere, porteranno un aumento dell’umidità fino all’85%. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 3%, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera si chiuderà con cieli completamente coperti e temperature che continueranno a scendere, arrivando a 19,2°C alle 20:00. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’89%, e i venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile. Dopo una giornata di Venerdì con piogge leggere, si prevede un miglioramento per il weekend, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +19° Assenti 4.9 S max 4.9 Ostro 91 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +18.6° Assenti 5 SSO max 5 Libeccio 89 % 1023 hPa 7 cielo sereno +20° perc. +20.2° Assenti 2.2 SO max 2.7 Libeccio 80 % 1024 hPa 10 poche nuvole +22.9° perc. +23.1° Assenti 4.4 NNE max 5.8 Grecale 69 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.12 mm 6.5 NNE max 4.7 Grecale 79 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 3 % 3.1 NE max 3.7 Grecale 85 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° Assenti 2.3 SE max 3.3 Scirocco 89 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° Assenti 5.7 S max 5.9 Ostro 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:11

