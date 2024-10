Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura del 67% e una temperatura di 21,8°C. A partire dall’01:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura di 17,7°C e umidità al 79%. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 07:00, quando la temperatura raggiungerà 21,1°C. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno e temperature tra 22,1°C e 23,9°C. Sabato 12 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 17,9°C, ma si schiarirà rapidamente. Domenica 13 Ottobre sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 66%. A partire dall’01:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura di 17,7°C e un’umidità che salirà al 79%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 4,1 km/h.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto fino alle 07:00, quando la temperatura raggiungerà i 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che scenderà al 67%. A partire dalle 08:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura di 21,9°C. La situazione continuerà a migliorare durante la mattina, con temperature che toccheranno i 24,2°C alle 11:00 e una copertura nuvolosa che scenderà al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra i 22,1°C e i 23,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,9 km/h e 10,5 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 45%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,8°C alle 19:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 10%.

In sintesi, Venerdì 11 Ottobre si preannuncia come una giornata con un inizio nuvoloso, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni e gradevoli.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 37% e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 3,9 km/h. A partire dall’01:00, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura simile e un’umidità che si attesterà attorno al 79%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno già dalle 07:00, con una temperatura che raggiungerà i 19,6°C. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 23,9°C e la copertura nuvolosa sarà ridotta al 2%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 6,9 km/h e 10,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,9°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto alle 19:00. Le temperature scenderanno fino a 17,8°C e l’umidità aumenterà al 79%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 5,6 km/h.

In conclusione, Sabato 12 Ottobre si preannuncia come una giornata di bel tempo al mattino, con un leggero deterioramento nel pomeriggio e nella sera.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 49% e il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di 5,2 km/h. A partire dall’01:00, la situazione rimarrà simile, con temperature costanti e un’umidità che si attesterà attorno al 72%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole a partire dalle 07:00, con una temperatura che raggiungerà i 20°C. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 24,8°C e la copertura nuvolosa scenderà al 28%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,6 km/h e 9,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno tra i 23°C e i 24,3°C. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,6°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 5% e un’umidità che si attesterà al 64%.

In sintesi, Domenica 13 Ottobre si preannuncia come una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto.

Conclusioni

Il fine settimana a Misilmeri si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente nuvoloso che si trasformerà in una serata serena. Sabato offrirà un bel tempo al mattino, ma con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Infine, Domenica si presenterà come una giornata di sole e temperature gradevoli, perfetta per godere delle attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni.

