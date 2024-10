Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1% e temperature attorno ai 19,4°C. Durante la mattina, si prevede un leggero aumento delle temperature fino a 25,8°C e una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a 24,3°C. Martedì, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 37% e temperature che raggiungeranno i 26,5°C. Mercoledì, si attende un cielo coperto con temperature intorno ai 24°C. Giovedì, il clima sarà simile, con temperature che toccheranno i 28,6°C.

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari all’1%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,4°C, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h proveniente da Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 61%. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera aumento della temperatura che raggiungerà i 25,8°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. La velocità del vento varierà tra 2,6 km/h e 11,2 km/h, sempre da direzione Sud Est. L’umidità scenderà fino al 36%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 25,8°C alle 13:00 e leggermente in calo a 24,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 9%, mentre la velocità del vento si attesterà tra 9,8 km/h e 11,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 36%.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno a 20,6°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 32%. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 1,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 62%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita di 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h proveniente da Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 62%. La pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 26,5°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 10%. La velocità del vento varierà tra 1,1 km/h e 11,4 km/h, sempre da direzione Est – Sud Est. L’umidità scenderà fino al 38%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 26°C alle 13:00 e leggermente in calo a 24,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. La velocità del vento si attesterà tra 11,8 km/h e 13,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%.

In serata, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 20,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’8%. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 2 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 67%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,9°C, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento sarà di circa 1,4 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse e successivamente diventerà coperto. Le temperature raggiungeranno i 24,4°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 93%. La velocità del vento varierà tra 1,5 km/h e 7,1 km/h, sempre da direzione Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 25,8°C alle 13:00 e leggermente in calo a 24°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 93%. La velocità del vento si attesterà tra 12,1 km/h e 14,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

In serata, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che scenderanno a 20,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 35%. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 0,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 75%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1021 hPa.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,9°C, con una temperatura percepita di 20°C. La velocità del vento sarà di circa 3,1 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%. La pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 27,8°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 44%. La velocità del vento varierà tra 6,4 km/h e 7,1 km/h, sempre da direzione Sud Ovest. L’umidità scenderà fino al 36%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 28,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 40%. La velocità del vento si attesterà tra 4,9 km/h e 7,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 36%.

In serata, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno a 20,2°C alle 22:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 44%. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 2,7 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 76%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di approfittare delle belle giornate, in particolare durante le ore diurne, mentre le serate potrebbero risultare più fresche.

