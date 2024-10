Previsioni Meteo Misterbianco: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 20 Ottobre a Misterbianco si presenteranno variabili, con un alternarsi di momenti di cielo sereno e nubi sparse. Durante la notte, si registrerà un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Nel pomeriggio, il cielo diventerà più coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature fresche attorno ai 18°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 85% e una temperatura di 16,4°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,5 km/h, proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,9°C alle 04:00.

La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 17,7°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 20,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3% fino alle 09:00, per poi aumentare leggermente con l’arrivo di nubi sparse.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto a partire dalle 13:00, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,6 km/h alle 14:00, con direzione Est-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

La sera si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature fresche di circa 18°C. La velocità del vento si attesterà intorno agli 8 km/h, con una leggera brezza proveniente da Est. La copertura nuvolosa sarà attorno al 74%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Misterbianco indicano una giornata variabile, con temperature che si manterranno gradevoli durante il giorno e fresche nelle ore serali. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo un cambio delle condizioni meteo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° prob. 1 % 3.3 ONO max 5.8 Maestrale 85 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.5 ONO max 6.6 Maestrale 85 % 1015 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.7 OSO max 3 Libeccio 77 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 3.3 S max 3.8 Ostro 60 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.6° Assenti 9.4 ESE max 9.1 Scirocco 53 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 12.3 E max 17 Levante 69 % 1020 hPa 19 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 8.1 E max 14.3 Levante 76 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 5.6 ENE max 11.1 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.