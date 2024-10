Previsioni Meteo Misterbianco: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse accompagnerà il clima, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 100%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord Ovest, con una velocità di circa 1,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 96%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che arriveranno fino a 5,5 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 65%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con l’arrivo di poche nuvole e temperature che toccheranno i 22,4°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 19%, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, con intensità che raggiungerà i 10,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 42%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 0,8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede un graduale miglioramento, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste condizioni un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 2.3 ONO max 2.5 Maestrale 80 % 1024 hPa 5 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 1.2 ONO max 2.4 Maestrale 81 % 1024 hPa 8 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.6 SSO max 3.6 Libeccio 69 % 1025 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +21.6° Assenti 7 SE max 5.8 Scirocco 54 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° Assenti 10.7 SE max 8.2 Scirocco 55 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 7.7 ESE max 11.8 Scirocco 71 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 1.9 ESE max 4.4 Scirocco 75 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 2.7 ONO max 2.9 Maestrale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:02

