Previsioni Meteo Misterbianco: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Misterbianco si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19°C durante la notte a un massimo di 27,5°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 33% e il 66%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22°C entro le 07:00. La ventilazione sarà debole, proveniente principalmente da direzioni occidentali. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 27,5°C attorno a mezzogiorno, mantenendo condizioni di cielo sereno e una leggera brezza.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a rimanere favorevole, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 25°C alle 15:00. La ventilazione si farà leggermente più intensa, ma rimarrà comunque sotto i 15 km/h. La situazione si manterrà stabile, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 20°C. La ventilazione rimarrà debole, con direzione variabile, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Misterbianco indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche, in particolare per l’aumento della copertura nuvolosa previsto per la sera di Martedì. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo questa settimana particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 3.8 ONO max 4.1 Maestrale 57 % 1018 hPa 5 poche nuvole +19° perc. +18.4° Assenti 2.2 NNO max 3 Maestrale 55 % 1019 hPa 8 poche nuvole +23.7° perc. +23.2° Assenti 2.2 S max 2.7 Ostro 42 % 1020 hPa 11 cielo sereno +27.3° perc. +26.7° Assenti 7.8 SE max 5.5 Scirocco 33 % 1019 hPa 14 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 13.2 ESE max 13.6 Scirocco 40 % 1019 hPa 17 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 8 E max 13.2 Levante 59 % 1019 hPa 20 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 1 SSE max 2.8 Scirocco 66 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 3 OSO max 3.5 Libeccio 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:18

