Previsioni Meteo Misterbianco: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 12 Ottobre a Misterbianco si presenteranno prevalentemente serene durante la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,5°C e i 25,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, si assisterà a un cielo con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 62%, con una leggera brezza proveniente da ovest. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 24,1°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà al 38%, rendendo l’aria più secca e piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,6 km/h. Questo clima favorevole inviterà a trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento delle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a comparire, portando a una diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 62%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 19°C, e l’umidità salirà al 63%. Anche se il vento sarà più leggero, le condizioni rimarranno tranquille, senza segnali di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco indicano un Sabato caratterizzato da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della probabilità di pioggia, quindi sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 1 O max 4.7 Ponente 60 % 1015 hPa 4 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 1.4 OSO max 3.6 Libeccio 60 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° Assenti 2.4 SO max 2.4 Libeccio 52 % 1017 hPa 10 cielo sereno +24.1° perc. +23.6° Assenti 7.4 SSE max 5.8 Scirocco 38 % 1017 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +24.9° Assenti 12.2 SE max 11.6 Scirocco 35 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.2° perc. +21.7° Assenti 13.3 ESE max 15.9 Scirocco 48 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 4.4 SE max 8.8 Scirocco 59 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.4 O max 5.9 Ponente 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.