Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Modena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà attorno al 96%. La velocità del vento varierà tra i 3,6 km/h e i 6,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a interessare la città. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,1°C e i 15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere alta, superando il 93%. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 8,1 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con valori che si attesteranno intorno al 94%. Le precipitazioni non saranno assenti, ma la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente, portando a un pomeriggio più asciutto rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature in calo fino a 14,7°C. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità rimarrà elevata, ma non ci si aspetteranno precipitazioni significative. Le condizioni generali del meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Modena evidenziano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo un clima più stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.52 mm 3.6 NNE max 16.7 Grecale 96 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.14 mm 3.9 NE max 12.9 Grecale 95 % 1021 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.82 mm 7 NNE max 17.5 Grecale 98 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.5° 0.81 mm 8.1 N max 16.7 Tramontana 97 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 89 % 5.1 NNO max 9.1 Maestrale 93 % 1025 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° Assenti 5.7 O max 7.7 Ponente 89 % 1025 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +16.1° Assenti 5.2 O max 6.4 Ponente 93 % 1027 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +15° Assenti 5.8 NNO max 6.3 Maestrale 96 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:18

