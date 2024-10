Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Modena indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, mentre la velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni inizieranno a migliorare, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 17,1°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando dal 89% al 33%. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa continuerà a ridursi, scendendo al 36%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con valori che non supereranno il 7%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 7,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli completamente sereni e temperature che scenderanno fino a 11,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra i 5,9 km/h e i 7,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte nuvolosa, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con un pomeriggio e una sera caratterizzati da cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 1 % 4.3 ENE max 5.9 Grecale 91 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 1.5 E max 2.2 Levante 90 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° Assenti 2.2 O max 2.6 Ponente 90 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 2.3 NNO max 3.3 Maestrale 74 % 1015 hPa 12 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 5.7 ENE max 5.6 Grecale 61 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° prob. 7 % 7.2 ESE max 6.7 Scirocco 59 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° prob. 6 % 8.2 ESE max 13.7 Scirocco 74 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.9° perc. +11.2° Assenti 7.2 SE max 12.7 Scirocco 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:44

