Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Modena si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. Con l’avanzare della mattina, la situazione non subirà sostanziali variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con temperature comprese tra 14°C e 15,3°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud. La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 19,6°C entro le ore centrali. Tuttavia, già a partire dal pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a una condizione di cielo coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C.

Durante il pomeriggio, la nuvolosità raggiungerà il suo picco, con una copertura del 98% e una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 18,4°C verso le ore serali. La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2 km/h e 5,6 km/h, con direzione prevalentemente nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori miti. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di meteo variabile, mantenendo a disposizione un ombrello per eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 2.8 SSO max 3.9 Libeccio 82 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 1.2 SSE max 3.2 Scirocco 85 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 1.7 S max 2.8 Ostro 86 % 1019 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.8 NE max 3.3 Grecale 73 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 5.5 N max 4.1 Tramontana 66 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 3.9 NNO max 4.4 Maestrale 66 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 3.1 NNE max 4.1 Grecale 75 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.6 NNO max 6.7 Maestrale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:28

